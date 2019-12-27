В YouTube Studio появился инструмент удаления спорных видеофрагментов

Видеосервис YouTube обновил панель инструментов YouTube Studio и упростил работу с претензиями правообладателей. 

Теперь создатели видео могут увидеть, какие из их роликов нарушают авторские права, а также вырезать спорный фрагмент.

На вкладке «Видео» появился столбец Restrictions («Ограничения»), в котором авторы могут посмотреть, какие ролики и фрагменты нарушают авторское право или являются оскорбительными и кто из правообладателей предъявил претензии:

Если претензия касается музыки, то пользователь сможет заменить ее или выключить звук в видео. Если нарушение касается видео, новый инструмент Trim позволит удалить защищенный авторским правом фрагмент.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что YouTube начал блокировать видео о криптовалютах. Никаких официальных сообщений об этом не было, однако владельцы 11-ти западных YouTube-каналов свидетельствуют о том, что администрация видеохостинга удалила их ролики, посвященные криптовалютной тематике, ссылаясь на «вредный или опасный контент» и «продажу товаров, оборот которых регулируется специальными законами».

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