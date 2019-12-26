Киберполиция разоблачила хакера, продавшего данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса

Хакеру удалось заработать около четверти миллиона гривен.

Киберполиция разоблачила хакера, продавшего данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса
Фото: npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила 22-летнего жителя Черновицкой области за кражу данных 250 тыс. пользователей игрового сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

"Как участник тематических хакерских форумов мужчина самостоятельно научился основам создания вредных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег", - отметили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Хакер направлял личные письма пользователям игрового сервиса с сообщением, что они якобы выиграли промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо было перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.

Фото: npu.gov.ua

Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль, а введенные данные сразу загружались на серверы хакера. Таким образом формировались базы данных, которые впоследствии продавались с помощью хакерских форумов. По данным полции, злоумышленнику удалось заработать около четверти миллиона гривен.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег. Во время предварительного осмотра компьютерной техники киберполицейские предварительно установили, что пострадали более 250 тыс. пользователей.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы.

Напомним, в начале декабря Киберполиция закрыла три пиратских онлайн-кинотеатра жителя Николаева. Для конспирации своей деятельности он использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Их ежемесячная аудитория превышала 1,5 млн пользователей. За несколько лет администратор сайтов заработал на рекламе больше 500 тысяч гривен.



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