YouTube начал блокировать видео о криптовалютах

Авторы нескольких западных YouTube-каналов сообщили, что администрация видеохостинга удалила их ролики, посвященные криптовалютной тематике.

Об удалении контента сообщили по меньшей мере 11 каналов, в том числе Altcoin Daily, Сhico Crypto, The Cryptoverse, Crypto Tips, BTC Sessions и Крис Данн. Их аудитория составляет от 31 500 до 210 000 подписчиков.

Крис Данн (Chris Dunn) сообщил в своем Twiiter-аккаунте, что сервис заблокировал значительную часть видео, которые он сделал за последние два года:

«YouTube удалил большинство моих крипто-видео, ссылаясь на «вредный или опасный контент» и «продажу товаров, оборот которых регулируется специальными законами». Мы уже 10 лет делаем видео, у нас более 200 тысяч подписчиков и более 7 млн просмотров. WTF, ребята?».

Напрямую запрет на упоминание криптовалют в правилах платформы не значится. В пункте о запрещенных товарах можно найти разве что «поддельную валюту». Насколько это относится к криптовалютам, неясно.

Представители видеохостинга пока никак не прокомментировали ситуацию.