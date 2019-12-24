Кабмин запустил онлайн-сервис для проверки квитанций за оплату гослуг

Пока к нему подключены только два банка.

Правительство Украины проголосовало за запуск сервиса check.gov.ua, при помощи которого можно проверять квитанции в электронной форме. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что сейчас при оплате госуслуг у украинцев требуют квитанции из банка, что зачастую делает невозможным оплату через интернет-банкинг или мобильные приложения. Для нового сервиса вместо бумажной квитанции нужно будет предоставить только ее код. Тот, кто проверяет платеж, может ввести этот код на сайте.

"Часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромной комиссией. Этот сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы. Так вы будете экономит не только время, но и деньги", – пояснил Дубилет.

Пока к сервису подключены только ПриватБанк и monobank.

Напомним, 11 декабря правительство Украины запустило бета-версию приложения "Дія", созданного в рамках так называемого государства в смартфоне. С его помощью можно использовать электронные водительские права и техпаспорт.