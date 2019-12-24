Facebook представил глобальный прогноз по трендам 2020 года

Команда Facebook представила прогноз по трендам 2020 года, составленный на основе анализа тем, которые чаще всего обсуждались в Facebook в 2018-2019 годах.

Все тренды сгруппированы по 6 категориям – искусство и дизайн, красота и мода, развлечения, еда и напитки, организм и сознание, досуг и путешествия.

Тренды показывают ключевые изменения во взглядах, ожиданиях и поведении людей.

В этом году Facebook впервые представил прогнозы по странам Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона:

«Этот глобальный взгляд позволяет взглянуть на существующие и возникающие тенденции по-новому. Поскольку будущее может прийти в разные места в разное время, уже существующий на одном рынке тренд может вскоре возникнуть на другом. Понимание того, что происходит во всем мире, может помочь маркетологам по-новому взглянуть на свои рынки и подготовиться к будущему», — говорится в пресс-релизе компании.

С полной версией прогноза можно ознакомиться здесь.

Напомним, летом 2018 года Facebook объявил об отключении раздела «Популярное», в котором собирались самые обсуждаемые новости и темы. Компания также удалила все продукты и интеграции, которые полагались на Trends API.

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