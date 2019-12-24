2019-12-24
Google снова тестирует поиск компаний и мест по фото
Google тестирует ещё один вариант поиска по фото в локальной выдаче. Новый эксперимент поисковика заметил SEO-специалист из Канады Сергей Алаков.
Изначально возможность поиска по фотографиям местных компаний
На этот раз в блоке локальной выдачи появляется раздел «Browse by photo», который позволяет искать местные результаты по фотографиям:
Google testing "Brose by photos" feature in local packs. cc:— Sergey Alakov (@sergey_alakov)
@rustybrick @mblumenthal pic.twitter.com/adexKFq28W December 23, 2019
По мнению экспертов, последние действия Google говорят о том, что поисковик всё больше внимания уделяет визуализации поиска и изображениям.