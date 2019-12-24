Google снова тестирует поиск компаний и мест по фото

Google тестирует ещё один вариант поиска по фото в локальной выдаче. Новый эксперимент поисковика заметил SEO-специалист из Канады Сергей Алаков.

Изначально возможность поиска по фотографиям местных компаний появилась в локальной выдаче Google в октябре. Теперь поисковик начал тестировать ещё один вариант этой функции.

На этот раз в блоке локальной выдачи появляется раздел «Browse by photo», который позволяет искать местные результаты по фотографиям:

Google testing "Brose by photos" feature in local packs. cc: @rustybrick @mblumenthal pic.twitter.com/adexKFq28W

— Sergey Alakov (@sergey_alakov) December 23, 2019

По мнению экспертов, последние действия Google говорят о том, что поисковик всё больше внимания уделяет визуализации поиска и изображениям.



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