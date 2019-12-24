Google выпустил дудл в честь наступающих праздников

Google поздравил пользователей с наступающими праздниками с помощью тематического дудла. Это первый дудл в серии рисунков, которые будут опубликованы в ближайшие дни — накануне и в день католического Рождества.

Текущий дудл представляет собой анимированное изображение с тремя горящими свечами в центре:

Заставка запущена в ряде регионов: США, Канаде, странах Европы, а также в Украине.

При желании дудлом можно поделиться в Twitter, Facebook, по email или на сайте, скопировав ссылку, с помощью соответствующей кнопки рядом со словом «Google».

По клику на дудл Google возвращает результаты поиска по запросу [Весёлых праздников 2019!].

Результаты поиска в украинской версии Google

24 декабря Google опубликует второй дудл в серии. Он будет выглядеть так:

Какие ещё картинки подготовила компания, пока неизвестно. В архиве дудлов на данный момент можно увидеть только два изображения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rambler хочет прекратить уголовное дело против NginxRambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
На посту главы Alphabet зарплата Сундара Пичаи вырастет до $2 млн в годНа посту главы Alphabet зарплата Сундара Пичаи вырастет до $2 млн в год
Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложенийGoogle закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений
Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работаетБлокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает
ICANN приостановила продажу доменной зоны .orgICANN приостановила продажу доменной зоны .org
Блок рекламы


Похожие новости
Google расценивает комментарии как часть основного контента страницыGoogle расценивает комментарии как часть основного контента страницы
Google Ads прекращает поддержку клиентов через соцсетиGoogle Ads прекращает поддержку клиентов через соцсети
Во Франции оштрафовали Google на €150 млн по делу Google AdsВо Франции оштрафовали Google на €150 млн по делу Google Ads
СМИ: Google намерен стать ведущим облачным игроком к 2023 годуСМИ: Google намерен стать ведущим облачным игроком к 2023 году
Google показывает более 11 млн статей с проверенными фактами в деньGoogle показывает более 11 млн статей с проверенными фактами в день
Google тестирует готовые ответы с другими мнениями по темеGoogle тестирует готовые ответы с другими мнениями по теме
Apple, Google и Amazon разработают открытый стандарт для «умного» домаApple, Google и Amazon разработают открытый стандарт для «умного» дома
Google расширил доступ к функции Cameos в поискеGoogle расширил доступ к функции Cameos в поиске
Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работаетБлокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает
Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложенийGoogle закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений
Последние новости
Подгружаем последние новости