На посту главы Alphabet зарплата Сундара Пичаи вырастет до $2 млн в год
Ранее в этом месяце генеральный директор Google Сундар Пичаи получил повышение – теперь он будет возглавлять весь холдинг Alphabet. В связи с этим топ-менеджеру изменили компенсационный пакет, чтобы он соответствовал его новой роли.
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Это первый раз, когда компания решила предоставить фондовые гранты на основе результатов деятельности.
Сундар Пичаи уже является одним из самых высокооплачиваемых руководителей в Кремниевой долине. Пост гендиректора Google он занимает с 2015 года, когда Сергей Брин и Ларри Пейдж провели реструктуризацию компании и создали холдинг Alphabet.
В 2019 году зарплата Пичаи составила $1,8 млн, в 2018 году – $650 тыс. При этом за последние 5 лет топ-менеджер также собрал более $1 млрд в фондовых грантах.
Напомним, что в 2020 году Сергей Брин и Ларри Пейдж покинут свои посты в Alphabet. Всеми вопросами управления компанией теперь будет заниматься Пичаи.