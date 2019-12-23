На посту главы Alphabet зарплата Сундара Пичаи вырастет до $2 млн в год

Ранее в этом месяце генеральный директор Google Сундар Пичаи получил повышение – теперь он будет возглавлять весь холдинг Alphabet. В связи с этим топ-менеджеру изменили компенсационный пакет, чтобы он соответствовал его новой роли.

Согласно Bloomberg, начиная с 2020 года зарплата Пичаи будет составлять $2 млн в год. Помимо этого, в ближайшие три года топ-менеджер также может получить акции на сумму в $240 млн (stock grants), если достигнет всех поставленных целевых показателей, и ещё $90 млн в фондовых грантах при повышении стоимости акций Alphabet относительно индекса S&P100.

Это первый раз, когда компания решила предоставить фондовые гранты на основе результатов деятельности.

Сундар Пичаи уже является одним из самых высокооплачиваемых руководителей в Кремниевой долине. Пост гендиректора Google он занимает с 2015 года, когда Сергей Брин и Ларри Пейдж провели реструктуризацию компании и создали холдинг Alphabet.

В 2019 году зарплата Пичаи составила $1,8 млн, в 2018 году – $650 тыс. При этом за последние 5 лет топ-менеджер также собрал более $1 млрд в фондовых грантах.

Напомним, что в 2020 году Сергей Брин и Ларри Пейдж покинут свои посты в Alphabet. Всеми вопросами управления компанией теперь будет заниматься Пичаи.

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