Apple работает над спутниками для раздачи интернета на устройства

Apple начал работу над созданием спутниковой технологии, которая позволит раздавать интернет прямо на устройства пользователей – в обход беспроводных сетей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В секретном проекте задействованы около десяти инженеров из аэрокосмической и спутниковой отраслей. Технологию планируется внедрить в течение пяти лет.

При этом проект находится на ранней стадии и может быть закрыт, отметили источники. Между тем глава Apple Тим Кук проявил к нему интерес, что указывает на его важность для компании.

По данным Bloomberg, новая технология может применяться как для раздачи интернета непосредственно на устройства, так и для связывания устройств. Спутники также могут использоваться для более точного отслеживания местоположения, что позволит улучшить картографические и другие функции.

Пресс-служба Apple от комментариев отказалась.

Согласно Bloomberg, работа над спутниковой технологией – это один из нескольких «специальных проектов» компании.

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