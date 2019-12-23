Booking.com пообещал больше не манипулировать ценами и скидками в ЕС

Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com после диалога с Еврокомиссией пообещал до 16 июня 2020 года прекратить использовать «манипуляционные приёмы» на своей платформе. Об этом говорится в заявлении регулятора.

После того, как эти изменения вступят в силу, потребители смогут принимать информированные решения в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

В частности, Booking.com обязался внести следующие изменения в свои практики:

  • Чётко указывать, что такие заявления, как «Остался последний номер!» относятся только к предложениям на платформе Booking.com.
  • Не презентовать предложение как ограниченное во времени, если цена останется такой же и в дальнейшем.
  • Прояснить, как ранжируются результаты поиска, и влияют ли на позиции платежи, внесённые на счёт Booking.com.
  • Отображать полную цену, которую нужно будет заплатить клиенту.
  • Чётко указывать, кто разместил объявление: владелец жилья или агентство.

В дальнейшем Еврокомиссия и органы по защите прав потребителей продолжат отслеживать интернет-платформы в сегменте путешествий, чтобы обеспечить «справедливую онлайн-среду для потребителей», отметил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

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