Google расценивает комментарии как часть основного контента страницы

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно комментариев в блоге. В частности, как поисковик их расценивает – как основной или как вспомогательный контент.

По словам Мюллера, для Google комментарии являются важной частью страницы в отличие от навигации, футера и т.п., которые расцениваются как вспомогательное содержимое.

«Мы попытаемся понять, что это комментарии в блоге. Но по сути они являются частью основной страницы», — заявил Мюллер.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно начиная с отметки 3:16 на видео ниже: