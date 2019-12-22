Instagram начал удалять посты влиятельных людей

Instagram удаляет посты, в которых рекламируются и продвигаются запрещенные товары. Компания заявила, что, несмотря на давний запрет рекламы в соцсети вейпов, табака и оружия, продвижение данной категории товаров все еще ведется, а значит соцсеть начнет следить за соблюдением правил строже.

Instagram также начнет вводить «особые ограничения» в отношении продвижения других продуктов, таких как алкоголь и диетические добавки. То есть, круг лиц, которые могут просматривать посты на эти темы, сократиться. Главным критерием ограничения будет возраст пользователей. Именно поэтому в начале декабря Instagram сообщил о том, что новым пользователям придется указывать дату своего рождения.

Кроме того, компания запускает менеджер метрик, что позволит пользователям находить потенциальных брендовых партнеров, которые интересны их аудитории, и составлять отчеты для рекламодателей без необходимости давать им доступ в свой аккаунт.



