Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности

Контролировать эту сферу будет секретарь СНБО Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, в октябре Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью LB.ua. заявил, что роль кибербезопасности немного преувеличена. По словам министра, после серии атак в 2016 году Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.