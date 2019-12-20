Во Франции оштрафовали Google на €150 млн по делу Google Ads

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €150 млн за злоупотребление доминирующей позицией на рынке онлайн-рекламы.

Регулятор признал правила рекламного сервиса Google Ads «непрозрачными и трудными для понимания», а также обвинил компанию в том, что она применяет их «непоследовательно и несправедливо».

Google обязали прояснить, как составлялись правила Google Ads и процедуры по приостановлению аккаунтов. Компания также должна будет принять меры по предотвращению, выявлению и устранению нарушений правил рекламного сервиса.

В комментарии TechCrunch представитель Google заявил, что компания оспорит решение регулятора.

Во Франции Google занимает доминирующую позицию на рынке поиска, обрабатывая более 90% запросов. Компания также контролирует более 80% рынка онлайн-рекламы в стране.

Расследование в отношении Google длилось несколько лет. Оно было начато после жалобы компании Gibmedia, аккаунт которой в Google Ads был закрыт без предупреждения.

Помимо штрафа регулятор также требует от Google прояснить свои процедуры и создать систему оповещений, чтобы помочь рекламодателям избежать блокировки аккаунтов. Для этого компания должна организовать обязательный ежегодный тренинг для специалистов службы поддержки Google Ads.

IT-гигант также обязан предоставлять регулятору ежегодный отчёт с указанием количества жалоб на компанию от французских интернет-пользователей, числа заблокированных сайтов и аккаунтов, а также информации о том, какие именно правила были нарушены и почему было принято решение о блокировке.

В ближайшие два месяца Google также должен предоставить регулятору отчёт с описанием тех мер и процедур, которые компания планирует внедрить для соблюдения выдвинутых требований.

Следующий отчёт должен быть подан через полгода после публикации решения регулятора. В нём компания должна осветить все уже принятые за этот период меры.

Напомним, что в начале года Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Google на 50 млн евро за нарушение GDPR.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rambler хочет прекратить уголовное дело против NginxRambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Разметка для Assistant теперь также работает за пределами Google NewsРазметка для Assistant теперь также работает за пределами Google News
Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложенийGoogle закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений
Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работаетБлокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает
В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"
Блок рекламы


Похожие новости
СМИ: Google намерен стать ведущим облачным игроком к 2023 годуСМИ: Google намерен стать ведущим облачным игроком к 2023 году
Google показывает более 11 млн статей с проверенными фактами в деньGoogle показывает более 11 млн статей с проверенными фактами в день
Google тестирует готовые ответы с другими мнениями по темеGoogle тестирует готовые ответы с другими мнениями по теме
Apple, Google и Amazon разработают открытый стандарт для «умного» домаApple, Google и Amazon разработают открытый стандарт для «умного» дома
Google расширил доступ к функции Cameos в поискеGoogle расширил доступ к функции Cameos в поиске
Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работаетБлокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает
Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложенийGoogle закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений
Google: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровняхGoogle: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровнях
Google начал запуск обновлённых агентов пользователя для GooglebotGoogle начал запуск обновлённых агентов пользователя для Googlebot
Googlebot обрабатывает все файлы Sitemap по сайту в виде единого списка URLGooglebot обрабатывает все файлы Sitemap по сайту в виде единого списка URL
Последние новости
Подгружаем последние новости