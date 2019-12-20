СМИ: Google намерен стать ведущим облачным игроком к 2023 году

В начале 2018 года топ-менеджеры Alphabet обсуждали возможный уход компании с рынка облачных технологий, но в конечном итоге поставили цель стать ведущим игроком в этом сегменте к 2023 году. Об этом сообщает The Information со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сооснователь Google Ларри Пейдж, который занимал пост главы Alphabet в то время, считает третье место в облаке недопустимым для компании. По его мнению, это должна быть только первая или вторая позиция.

В конечном итоге, Пейдж, а также финансовый директор холдинга Рут Порат и глава Google Сундар Пичаи решили, что Alphabet должен остаться на облачном рынке. Компания установила 5-летний бюджет на капитальные расходы в размере $20 млрд, средства из которого пойдут в том числе и на достижение поставленной цели.

Если компании не удастся достичь этой цели, то некоторые сотрудники считают, что Alphabet может вообще уйти из облачного рынка.

В комментарии CNBC представитель Google опроверг эту информацию, назвав статью The Information «недостоверной».

Отметим, что хотя Google доминирует на рынке поиска и рекламы, в сфере облачных вычислений компания остаётся небольшим игроком. По данным Gartner, в 2018 году лидерами рынка являлись Amazon, Microsoft и Alibaba.

Alphabet не выделяет выручку по Google Cloud в финансовых отчётах, но в июле холдинг заявил, что доход по этому подразделению достиг $8 млрд. Для сравнения, выручка Amazon Web Services только в третьем квартале 2019 года составила $9 млрд. Microsoft не сообщает о доходах от Azure, но, по оценкам аналитиков, в 3-м квартале они достигли $4,3 млрд.

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