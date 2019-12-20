Google показывает более 11 млн статей с проверенными фактами в день

Google рассказал о том, какая работа проводится, чтобы в результатах поиска отображалось больше контента с проверенными фактами.

Поисковик начал помечать статьи, прошедшие процедуру фактчекинга, около трёх лет назад. На сегодняшний день в результатах поиска появляется более 11 млн таких материалов в день. Эта цифра включает поисковую выдачу по всему миру и результаты поиска в Google News в 5 странах.

Чтобы страницам присваивался ярлык «Проверка фактов», на них должна быть добавлена разметка ClaimReview. Подробнее об этом можно прочитать в Справке.

Все проверенные факты (более 40 тыс.) доступны в публичной базе данных, для поиска по которой был разработан специальный инструмент.

В 2020 году Google планирует расширить использование разметки для фактчекинга через работу с Duke Reporters’ Lab и The International Fact-Checking Network.

Напомним, что Google запустил фактчекинг новостей по всему миру в апреле 2017 года.

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