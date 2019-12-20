На хакерском форуме обнародовали персональные данные 267 млн пользователей Facebook

В основном утечка информации касалась жителей США.

На хакерском форуме обнародовали персональные данные 267 млн пользователей Facebook
Фото: Телеканал 24

На одном из хакерских форумов в декабре опубликовали базу данных, в которой находилась личная информация о более 267 млн пользователей Facebook. Об этом пишет британская исследовательская компания Comparitech.

Согласно с их данными, в основном утечка информации касалась жителей США. Так, были обнародованы их номера телефонов, имена и уникальный идентификатор аккаунта в соцсети. По мнению экспертов, к краже информации могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

"База данных, содержащая более 267 миллионов идентификаторов пользователей Facebook, телефонных номеров и имен, была оставлена в Интернете доступной для любого пользователя без пароля или какой-либо другой аутентификации", - уточнили в исследовательской компании.

Напомним, в октябре в Киеве сотрудники киберполиции задержали хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

Ранее киберполиция Украины разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Разметка для Assistant теперь также работает за пределами Google NewsРазметка для Assistant теперь также работает за пределами Google News
Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложенийGoogle закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений
Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работаетБлокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает
В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"
Instagram расширил фактчекинг на весь мирInstagram расширил фактчекинг на весь мир
Блок рекламы


Похожие новости
Search Console начал предоставлять более свежие данные по ленте DiscoverSearch Console начал предоставлять более свежие данные по ленте Discover
FTC может запретить Facebook объединение мессенджеровFTC может запретить Facebook объединение мессенджеров
Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в СШАGoogle и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США
Facebook запустил новые инструменты для анализа эффективности рекламыFacebook запустил новые инструменты для анализа эффективности рекламы
Facebook считает, что отказ от лайков может увеличить количество постовFacebook считает, что отказ от лайков может увеличить количество постов
Facebook позволит копировать фотографии из соцсети в Google PhotosFacebook позволит копировать фотографии из соцсети в Google Photos
В ЕС начали расследовать, как Google cобирает данныеВ ЕС начали расследовать, как Google cобирает данные
Facebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущербаFacebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущерба
Facebook научился лучше персонализировать рекламуFacebook научился лучше персонализировать рекламу
Facebook работает над новой лентой в стиле InstagramFacebook работает над новой лентой в стиле Instagram
Последние новости
Подгружаем последние новости