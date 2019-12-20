86% SEO-специалистов не сообщают клиентам о позициях сайтов в Yahoo и Bing

Сотрудник Moz Расс Джонс (Russ Jones) опубликовал в Twitter опрос, связанный с Yahoo и Bing.

В частности, он поинтересовался, сообщают ли SEO-специалисты своим клиентам и руководству о позициях сайтов в этих поисковых системах. При этом Джонса интересовал именно вопрос информирования, а не отслеживания.

В опросе приняли участие около 900 человек. Из них 86% ответили «Нет» и только 14% — «Да».

Quick poll: Do you REPORT rankings on Yahoo/Bing to clients/stakeholders (not just track). Plz Retweet. #seo

— Russ Jones (@rjonesx) December 17, 2019

Некоторые эксперты ожидали, что доля положительных ответов будет больше. Однако, как показали результаты опроса, Bing и Yahoo не относятся к тем поисковым системам, которые интересуют владельцев сайтов за рубежом.

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