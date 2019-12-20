Bing анонсировал новые user-agents для Bingbot

Американский поисковик Bing вслед за Google анонсировал новые агенты пользователя для своего краулера Bingbot.

В будущем user-agents будут постоянно обновляться, чтобы всегда отображать актуальную версию используемого движка рендеринга.

Поисковик решил обновить агентов пользователя Bingbot в связи с предстоящим выходом новой версии браузера Edge, которая будет использовать движок рендеринга Chrome . Как стало известно на днях, обновлённый браузер может быть выпущен во время следующего крупного апдейта Windows 10.

Переход на новые агенты пользователя будет произведён постепенно и займёт несколько месяцев.

User-agents будут выглядеть так (где W.X.Y.Z – актуальная версия Chrome):

Bingbot Desktop:

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.#bing#.com/bingbot.htm) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36 Edg/W.X.Y.Z

Bingbot Mobile:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/W.X.Y.Z?Mobile Safari/537.36 Edg/W.X.Y.Z (compatible; bingbot/2.0; +http://www.#bing#.com/bingbot.htm)

Текущие агенты пользователя Bingbot:

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.#bing#.com/bingbot.htm)

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.#bing#.com/bingbot.htm)

Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 530) like Gecko (compatible; bingbot/2.0; +http://www.#bing#.com/bingbot.htm)

В Bing рекомендуют вебмастерам установить новый браузер Edge, чтобы проверить, насколько хорошо сайт будет обрабатываться обновлённым Bingbot. Если сайт хорошо работает с Chrome , то с Edge также не должно быть проблем.