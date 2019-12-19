Apple, Google и Amazon разработают открытый стандарт для «умного» дома

IT-гиганты Apple, Google и Amazon объединились, чтобы создать открытый стандарт для «умного» дома.

Предполагается, что единый стандарт обеспечит слаженную работу всех устройств, безопасность, а также упростит разработку новых гаджетов.

Проект будет гарантировать, что каждое поддерживаемое устройство для «умного» дома будет работать, несмотря на то, какой голосовой помощник используется. При этом при настройке системы пользователи смогут выбрать того ассистента, который им больше всего подходит, будь то Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri или другая платформа.

В настоящее время компании формируют группу под названием Project Connected Home over IP, в которую также войдут Zigbee Alliance (разработчик протокола для «умного» дома), Ikea, Samsung SmartThings и Signify.

Первую версию open-source протокола планируется представить в конце 2020 года.

При этом отмечается, что новый стандарт не ставит своей целью заменить существующие протоколы в этом сегменте, такие как Wi-Fi и Bluetooth, а будет работать наряду с ними. Он также будет основан на IP (Internet Protocol), но то не значит, что все устройства будут подключаться напрямую к интернету. Использование IP позволит упростить процесс отправки сообщений из одного места в другое.

На первом этапе группа сосредоточится на устройствах физической безопасности, таких как противопожарная сигнализация, дверные замки, охранные системы, а также средства управления отоплением и кондиционированием воздуха.

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