Instagram ужесточил свои правила в отношении брендированного контента

Instagram объявил об обновлении правил размещения брендированного контента. Теперь они запрещают продвигать в соцсети такие товары, как табачные изделия, вейпы и оружие.

Рекламная политика Instagram уже давно запрещает эти типы контента, но правила строго не соблюдались. В ближайшие недели компания ужесточит свой подход к этому вопросу.

Instagram также планирует ввести «специальные ограничения» для брендированного контента, продвигающего алкогольные напитки и диетические добавки. Какие именно это будут изменения, в компании не уточнили. Ограничения вступят в силу не ранее 2020 года.

В настоящее время Instagram разрабатывает инструменты, которые призваны обеспечить соблюдение новых правил. Блогеры также получат возможность ограничивать возраст тех пользователей, которые могут видеть их публикации.