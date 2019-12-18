Instagram научился определять оскорбительные подписи к фото и видео

Instagram объявил о запуске новой функции, которая будет оповещать пользователей о том, что их подписи к фото или видео могут быть расценены как оскорбительные. Сервис также даст им возможность переформулировать подпись перед публикацией.

Новая функция работает на базе машинного обучения. Этот запуск является ещё одним шагом со стороны Instagram, направленным на борьбу с онлайн-буллингом.

Ранее в этом году сервис начал оповещать пользователей о том, что их комментарии могут быть оскорбительными – до публикации. Теперь такая же функция запускается для подписей к фото и видео.

На первом этапе новая функция будет внедрена в избранных странах, а на весь мир Instagram начнёт её расширять в ближайшие месяцы.

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