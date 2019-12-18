2019-12-18
Instagram научился определять оскорбительные подписи к фото и видео
Instagram
Новая функция работает на базе машинного обучения. Этот запуск является ещё одним шагом со стороны Instagram, направленным на борьбу с онлайн-буллингом.
Ранее в этом году сервис начал оповещать пользователей о том, что их комментарии могут быть оскорбительными – до публикации. Теперь такая же функция запускается для подписей к фото и видео.
На первом этапе новая функция будет внедрена в избранных странах, а на весь мир Instagram начнёт её расширять в ближайшие месяцы.