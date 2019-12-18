Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений

Google предупредил, что в следующем году ограничит менее безопасным приложениям (less secure apps, LSA) доступ к данным аккаунтов G Suite.

Под LSA подразумеваются сторонние приложения, которые могут получать доступ к аккаунтам Google с помощью только логина и пароля, что делает учётные записи более уязвимыми к взлому.

Вместо LSA компания рекомендует использовать приложения, поддерживающие OAuth – современный и безопасный метод доступа.

Ограничение доступа будет произведено в два этапа:

  • С 15 июня 2020 года те пользователи, которые захотят впервые подключиться к LSA, больше не смогут это сделать. Это касается сторонних приложений, позволяющих получать доступ к календарю, контактам и почте Google через такие протоколы, как CalDAV, CardDAV, IMAP и Exchange ActiveSync. Те пользователи, которые уже подключились к LSA ранее, смогут и дальше использовать их до тех пор, пока доступ к ним не будет отключен полностью.
  • С 15 февраля 2021 года доступ ко всем LSA будет полностью отключен для всех аккаунтов G Suite.

Как объяснили в компании, это ещё один шаг в запущенном ранее процессе, призванном ограничить доступ к менее защищённым приложениям для защиты G Suite-аккаунтов.

Подробнее об этих изменениях можно прочитать в блоге сервиса.

Как управлять доступом к небезопасным приложениям, можно узнать в Справке Администратора G Suite. Информация для пользователей доступна здесь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Разметка для Assistant теперь также работает за пределами Google NewsРазметка для Assistant теперь также работает за пределами Google News
Google Analytics добавил новые функции для ресурсов App + WebGoogle Analytics добавил новые функции для ресурсов App + Web
Пользователи Yahoo Groups получили больше времени на сохранение своих данныхПользователи Yahoo Groups получили больше времени на сохранение своих данных
Google начал запуск обновлённых агентов пользователя для GooglebotGoogle начал запуск обновлённых агентов пользователя для Googlebot
WordPress улучшила функционал блочного редактораWordPress улучшила функционал блочного редактора
Блок рекламы


Похожие новости
Google: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровняхGoogle: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровнях
Google начал запуск обновлённых агентов пользователя для GooglebotGoogle начал запуск обновлённых агентов пользователя для Googlebot
Googlebot обрабатывает все файлы Sitemap по сайту в виде единого списка URLGooglebot обрабатывает все файлы Sitemap по сайту в виде единого списка URL
Google отснял 16 млн километров панорамных видов для Street ViewGoogle отснял 16 млн километров панорамных видов для Street View
Microsoft: 44 млн используют один пароль для всех личных аккаунтовMicrosoft: 44 млн используют один пароль для всех личных аккаунтов
Разметка для Assistant теперь также работает за пределами Google NewsРазметка для Assistant теперь также работает за пределами Google News
Google облегчил перенос локальных данных в облако для предприятийGoogle облегчил перенос локальных данных в облако для предприятий
Google начал показывать доступность товаров в поиске по картинкамGoogle начал показывать доступность товаров в поиске по картинкам
Google тестирует рекламу местных услуг для риелторовGoogle тестирует рекламу местных услуг для риелторов
Google начал показывать карусели отзывов на панелях местных компанийGoogle начал показывать карусели отзывов на панелях местных компаний
Последние новости
Подгружаем последние новости