Google закроет доступ к данным аккаунтов G Suite для небезопасных приложений

Google предупредил , что в следующем году ограничит менее безопасным приложениям (less secure apps, LSA) доступ к данным аккаунтов G Suite.

Под LSA подразумеваются сторонние приложения, которые могут получать доступ к аккаунтам Google с помощью только логина и пароля, что делает учётные записи более уязвимыми к взлому.

Вместо LSA компания рекомендует использовать приложения, поддерживающие OAuth – современный и безопасный метод доступа.

Ограничение доступа будет произведено в два этапа:

С 15 июня 2020 года те пользователи, которые захотят впервые подключиться к LSA, больше не смогут это сделать. Это касается сторонних приложений, позволяющих получать доступ к календарю, контактам и почте Google через такие протоколы, как CalDAV, CardDAV, IMAP и Exchange ActiveSync. Те пользователи, которые уже подключились к LSA ранее, смогут и дальше использовать их до тех пор, пока доступ к ним не будет отключен полностью.

те пользователи, которые захотят впервые подключиться к LSA, больше не смогут это сделать. Это касается сторонних приложений, позволяющих получать доступ к календарю, контактам и почте через такие протоколы, как CalDAV, CardDAV, IMAP и Exchange ActiveSync. Те пользователи, которые уже подключились к LSA ранее, смогут и дальше использовать их до тех пор, пока доступ к ним не будет отключен полностью. С 15 февраля 2021 года доступ ко всем LSA будет полностью отключен для всех аккаунтов G Suite.

Как объяснили в компании, это ещё один шаг в запущенном ранее процессе , призванном ограничить доступ к менее защищённым приложениям для защиты G Suite-аккаунтов.

Подробнее об этих изменениях можно прочитать в блоге сервиса .