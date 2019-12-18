Instagram позволил загружать несколько фото в одну историю

Instagram представил новую функцию, которая позволяет пользователям загружать несколько фото в одну историю.

Strike a pose. And another pose. And then another. ? With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019

Всего можно добавить до 6 снимков. Раньше допускалось только одно фото или видео на историю.

Чтобы обойти предыдущие лимиты, пользователи использовали сторонние приложения. Например, чтобы объединить несколько фото в одно изображение, а затем загрузить его в Instagram. Теперь это можно делать прямо в сервисе.

Загружая фотографии в историю, пользователи также могут использовать различные эффекты, доступные для Stories – такие как текст, стикеры, GIF, фильтры и рисунки.

Напомним, что на днях Instagram позволил создавать групповые истории.

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