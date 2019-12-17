ICANN приостановила продажу доменной зоны .org

ICANN решила приостановить на 30 дней одобрение продажи домена верхнего уровня .org частной инвестиционной фирме Ethos Capital, чтобы запросить дополнительную информацию о сделке.

Волнения начались летом этого года, когда ICANN согласилась убрать ограничение цены для домена .org, несмотря на оппозицию. Ценообразование по этому домену контролировала некоммерческая организация Internet Society (ISOC) через своё подразделение Public Interest Registry, а решение о поднятии цены было принято персоналом без одобрения правления.

Вслед за этим изменением несколько человек, участвовавших в принятии решения, покинули ICANN и перешли в ISOC и Ethos Capital.

Вскоре после этого Ethos Capital выкупила Public Interest Registry у Internet Society за 1 млрд долларов США. После покупки фирма обязалась ограничить увеличение цены до 10% в год и начала пиар-кампанию, в которой утверждала, что повышение цены было вполне разумным. Несмотря на PR, оппозиция усиливалась.

Видя растущее противостояние, ICANN решила приостановить одобрение сделки по продаже домена .org на 30 дней.

Корпорация направила письма в ISOC и PIR, в которых попросила компании быть ясными и открытыми во всех своих сообщениях. ICANN также предупредила их о своей готовности обнародовать материалы, связанные с проверкой, включая запрос на одобрение сделки, запрос на дополнительную информацию и ответы PIR.

Своё окончательное решение ICANN вынесет по истечению 30 дней.

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