Googlebot обрабатывает все файлы Sitemap по сайту в виде единого списка URL

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Reddit на вопрос касательно использования файлов Sitemap.

Автор вопроса привёл ситуацию, в которой у сайта есть как отдельные файлы Sitemap, так и один общий файл Sitemap.xml, который содержит те же URL. Он спросил, не оказывает ли это негативного влияния на сайт.

По словам Мюллера, ничего страшного в этом нет, поскольку Googlebot обрабатывает все файлы Sitemap в виде единого списка URL. При этом он сравнил этот процесс с употреблением энергетического напитка.

«Все файлы Sitemap по сайту импортируются в одну большую чашу для смешивания, слегка встряхиваются, а затем передаются Googlebot по URL-адресам – в форме энергетического напитка. Неважно, сколько файлов у вас имеется. Если вы указываете дату последнего изменения (last-modification date), как должны, то вам просто нужно убедиться, что вы передаёте одну и ту же дату для всех URL, которые содержатся в этих файлах», — объяснил Мюллер.

Напомним, ранее Мюллер заявил, что размер файла Sitemap не влияет на сканирование.

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