Google отснял 16 млн километров панорамных видов для Street View

Компания Google впервые назвала точный размер территорий, отснятых для своих сервисов Street View и Google Earth.

Так, режим Street View, с помощью которого пользователи могут просматривать снимки городских улиц и пейзажи со всей планеты, содержат 16 млн км панорамных видов.

Что касается Google Earth, то для сервиса была отснята площадь размером около 58 млн квадратных километров. По словам представителей компании, база Google Earth покрывает 98% территорий, населенных людьми.

Изображения на картах Google берутся не только благодаря автомобилям компании, разъезжающим по различным локациям. Сбор изображений — нелегкая задача, выполнение которой занимает от нескольких дней до нескольких недель. В процессе задействован целый парк автомобилей, оснащенных девятью камерами, позволяющими снимать с высокой четкостью и с любой точки. Эти камеры атермические, то есть могут работать в условиях экстремальных температур.

Каждый фотомобиль Google связан с собственным центром обработки фотографии и оснащен лидарами, которые используют лазерное наведение для точного измерения расстояния до объектов.

Как сообщили в Google , данные снимки являются основой для всех новых продуктов картографического сервиса Google . Именно на них основана пешая навигация с использованием дополненной реальности – Live View. Новая функция взаимодействует с камерой смартфона для наложения стрелок и указателей на изображение.

Бета-тестирование Live View началось в августе и уже доступно в тех странах, где работает сервис Street View.