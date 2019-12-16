Microsoft: 44 млн используют один пароль для всех личных аккаунтов

Компания Microsoft представила итоги исследования 3 млрд учетных данных. Оказалось, что более чем в 44 млн случаев пользователи устанавливают одинаковые пароли для всех своих учетных записей. 

Исследователи отмечают, что если в руки злоумышленников попадает одна подобная пара логин-пароль, то в 30% случаев подобрать частично измененный пароль (например, с добавлением порядкового номера) к другим учетным записям можно не более чем с десяти попыток, что может быть использовано для атак на облачные сервисы, DDoS-атак, рассылки фишинговых писем или майнинга криптовалют.

Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности Microsoft в странах Центральной и Восточной Европы:

«Обнаружив совпадения в учетных данных, мы принудительно производим сброс пароля и при следующем входе просим пользователя задать новый. Никаких дополнительных действий со стороны пользователя не требуется. В случае с корпоративными доступами Microsoft уведомляет администратора о рисках и возможных последствиях таких действий. Исследование Microsoft Security Intelligence Report также показало, что 99,9% атак на аккаунты были предотвращены путем включения многофакторной аутентификации, которая является важным инструментом безопасности».

Согласно аналогичному исследованию 2018 года, проведенному Политехническим университетом Виргинии, из 30 млн пользователей 52% пренебрегали правилами безопасности и использовали один и тот же или частично измененный  пароль. В 2019 году число подобных пользователей снизилось, но цифры все еще остаются внушительными.

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