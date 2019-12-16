В Instagram появились групповые «истории»

Сервис Instagram запустил новую функцию – групповые «истории» (Group Stories). Теперь пользователи могут создавать «истории» совместно с друзьями и публиковать их для определенных групп.

При добавлении фотографии в «истории» пользователям доступны следующие варианты: опубликовать в общие «истории», в «истории», которые видят только близкие друзья, или в групповые «истории». Пользователи также могут создать новую группу и опубликовать свою «историю» туда.

Новая функция уже начала появляться в аккаунтах пользователей Instagram:

Instagram now lets you create Group Stories pic.twitter.com/ROOGGWbgVa — Vikki ? (@cuteek) December 12, 2019

Напомним, внутреннее тестирование групповых «историй» было замечено в октябре. Новую функцию обнаружила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) в одной из тестовых сборок приложения.