В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"

Он позволяет временно скрывать документы от пользователей.

?В электронном реестре услуг строительства обнаружили скрипт "Не светить"
Михаил Федоров
Фото: Макс Требухов

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от пользователей.

Об этом сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Изобретательность коррупционеров не имеет границ. Их бы смекалку да на пользу граждан. В минувшую пятницу мы запустили первые девять электронных услуг в сфере строительства без чиновников. Только за выходные начаты 19 строек и шесть объектов введены в эксплуатацию онлайн... Мы обнаружили странный факт - документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, но не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить то, что, например, декларация зарегистрирована, невозможно", - написал он.

Министр отметил, что специалисты проверили эту ситуацию и обнаружили в реестре строительства "очень странный скрипт с не менее странным названием "не светить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы.

"Такой себе "привет-закладка" от предшественников. И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Скрипт удален!", - добавил Федоров.

Напомним, 13 декабря в Украине презентовали электронный кабинет застройщика. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал это первым шагом на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере.

В июле в команде президента Зеленского заявили, что Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам.

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