Google облегчил перенос локальных данных в облако для предприятий

Google представил новый сервис, который призван облегчить перенос данных с локальных серверов в облако для предприятий. Он получил название Transfer Service.

Новый сервис предназначен для масштабных проектов по переносу миллиардов файлов и петабайт данных. Он дополняет другие сервисы Google Cloud из этого семейства, такие как Online Transfer, Cloud Storage Transfer Service, Transfer Appliance и BigQuery Data Transfer Service.

При перемещении данных в облако служба переноса выполняет всю необходимую работу по проверке их целостности. Специальное ПО (агент) автоматически обрабатывает сбои и использует максимально возможную пропускную способность, чтобы сократить время передачи.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно установить агент на локальных серверах, а затем перейти в Cloud Console и выбрать каталоги, которые нужно скопировать.

Новый сервис запущен в бета-версии.

Документация по Transfer Service для локальных данных доступна на сайте Google Cloud.

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