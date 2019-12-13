Google облегчил перенос локальных данных в облако для предприятий

Google представил новый сервис, который призван облегчить перенос данных с локальных серверов в облако для предприятий. Он получил название Transfer Service .

Новый сервис предназначен для масштабных проектов по переносу миллиардов файлов и петабайт данных. Он дополняет другие сервисы Google Cloud из этого семейства , такие как Online Transfer, Cloud Storage Transfer Service, Transfer Appliance и BigQuery Data Transfer Service.

При перемещении данных в облако служба переноса выполняет всю необходимую работу по проверке их целостности. Специальное ПО (агент) автоматически обрабатывает сбои и использует максимально возможную пропускную способность, чтобы сократить время передачи.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно установить агент на локальных серверах, а затем перейти в Cloud Console и выбрать каталоги, которые нужно скопировать.

Новый сервис запущен в бета-версии.