В Украине презентовали электронный кабинет застройщика

Премьер Гончарук назвал это первым шагом на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о запуске в Украине электронного кабинета застройщика e-dabi.gov.ua.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, запуск электронного кабинета застройщика - первый шаг на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере, до декабря 2020 года должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере.

"Строительство - это традиционно одна из наиболее коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и тому подобное - все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одним из важнейших заданий. И именно поэтому презентация этого продукта, являющегося первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.

По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов. "Есть указ президента, где нам поручено, чтобы до декабря месяца следующего года заработала большая электронная система, которая будет оцифровывать вообще все процессы, которые происходят в строительстве", - отметил Гончарук.

Электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря.

Напомним, в октябре депутаты приняла закон о введении электронного документооборота в Раде.