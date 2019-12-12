Блогер получил тюремный срок за попытку отобрать доменное имя

Популярный американский блогер Росси Лоратио Адамс был приговорён к 14 годам лишения свободы за попытку насильно присвоить чужое доменное имя. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

27-летний Адамс во время учёбы в колледже Университета штата Айова создал компанию State Snaps, от имени которой управлял несколькими аккаунтами в социальных сетях, включая Snapchat, Instagram и Twitter. В этих аккаунтах публиковались фото и видео молодых людей, ведущих себя неподобающе, включая студенток учебного заведения. Один из аккаунтов State Snaps в Instagram собрал более 1,5 млн подписчиков.

При этом Адамса всё больше не устраивал тот факт, что он не мог заполучить домен doitforstate.com, совпадающий с популярным хештегом, который блогер часто использовал в комментариях (#DoItForState).

Это доменное имя принадлежало Итану Дейо, с которым Адамс до этого не имел никаких связей.

В течение двух лет блогер пытался купить домен, но все его предложения были отклонены, поскольку Дейо изначально не собирался его продавать.

В какой-то момент Дейо предложил Адамсу купить домен за $20 тыс., но тот посчитал, что это слишком много.

Вместе того, чтобы оставить свои попытки заполучить доменное имя, Адамс решил отобрать его насильно и заявился к своему оппоненту домой. Но у него опять ничего не вышло.

В конечном итоге, летом 2017 года Адамс решил действовать более решительно, чтобы наверняка добиться цели. Он нанял своего родственника, Шермана Хопкинса, чтобы тот проник в дом Дейо и угрожая оружием, заставил того передать права на домен.

Хопкинс так и сделал. Однако Дейо и на этот раз не согласился, а ситуация завершилась совсем не так, как ожидалось. Получив ранение в ногу, Дейо выхватил пистолет из рук злоумышленника и выстрелили ему несколько раз в грудь. Оба мужчины остались живы.

По окончанию судебного разбирательства Хопкинс получил 20 лет лишения свободы, а Адамс – 14.

Адамса признали виновным ещё в апреле, но приговор ему вынесли только в декабре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФВ Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ
Google объявил о глобальном запуске BERTGoogle объявил о глобальном запуске BERT
Хакеры атаковали сайт президента УкраиныХакеры атаковали сайт президента Украины
Google опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поискGoogle опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поиск
Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позицииДжон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции
Блок рекламы


Похожие новости
Пользователи Yahoo Groups получили больше времени на сохранение своих данныхПользователи Yahoo Groups получили больше времени на сохранение своих данных
Googlebot получил поддержку Chrome 78Googlebot получил поддержку Chrome 78
Украинский стартап Litnet.com получил $330 000 инвестиций. Он продает 2,5 млн книг в годУкраинский стартап Litnet.com получил $330 000 инвестиций. Он продает 2,5 млн книг в год
Facebook тестирует новые функции для блогеров и публичных личностейFacebook тестирует новые функции для блогеров и публичных личностей
Стартап с офисом в Киеве получил $4 млн от Draper Associates
Googlebot получил поддержку Chrome 76Googlebot получил поддержку Chrome 76
Львовский стартап Newoldstamp попал в акселератор 500 Startups и получил $150 000 инвестиций
Сервис Grammarly получил обновление — теперь ошибки разбиты на категорииСервис Grammarly получил обновление — теперь ошибки разбиты на категории
Google Новости получили карточный интерфейс на десктопахGoogle Новости получили карточный интерфейс на десктопах
Камера в Google Translate получила поддержку NMT и 60 новых языковКамера в Google Translate получила поддержку NMT и 60 новых языков
Последние новости
Подгружаем последние новости