Блогер получил тюремный срок за попытку отобрать доменное имя

Популярный американский блогер Росси Лоратио Адамс был приговорён к 14 годам лишения свободы за попытку насильно присвоить чужое доменное имя. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США .

27-летний Адамс во время учёбы в колледже Университета штата Айова создал компанию State Snaps, от имени которой управлял несколькими аккаунтами в социальных сетях, включая Snapchat, Instagram и Twitter . В этих аккаунтах публиковались фото и видео молодых людей, ведущих себя неподобающе, включая студенток учебного заведения. Один из аккаунтов State Snaps в Instagram собрал более 1,5 млн подписчиков.

При этом Адамса всё больше не устраивал тот факт, что он не мог заполучить домен doitforstate.com, совпадающий с популярным хештегом, который блогер часто использовал в комментариях (#DoItForState).

Это доменное имя принадлежало Итану Дейо, с которым Адамс до этого не имел никаких связей.

В течение двух лет блогер пытался купить домен, но все его предложения были отклонены, поскольку Дейо изначально не собирался его продавать.

В какой-то момент Дейо предложил Адамсу купить домен за $20 тыс., но тот посчитал, что это слишком много.

Вместе того, чтобы оставить свои попытки заполучить доменное имя, Адамс решил отобрать его насильно и заявился к своему оппоненту домой. Но у него опять ничего не вышло.

В конечном итоге, летом 2017 года Адамс решил действовать более решительно, чтобы наверняка добиться цели. Он нанял своего родственника, Шермана Хопкинса, чтобы тот проник в дом Дейо и угрожая оружием, заставил того передать права на домен.

Хопкинс так и сделал. Однако Дейо и на этот раз не согласился, а ситуация завершилась совсем не так, как ожидалось. Получив ранение в ногу, Дейо выхватил пистолет из рук злоумышленника и выстрелили ему несколько раз в грудь. Оба мужчины остались живы.

По окончанию судебного разбирательства Хопкинс получил 20 лет лишения свободы, а Адамс – 14.

Адамса признали виновным ещё в апреле, но приговор ему вынесли только в декабре.