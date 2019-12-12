2019-12-12
Google тестирует рекламу местных услуг для риелторов
Специалисты отрасли заметили, что Google тестирует новый формат рекламы местных услуг, предназначенный для риелторов. Об этом
Рекламный блок расположен в верхней части выдачи и содержит карусель с карточками для нескольких компаний:
При нажатии на ссылку для просмотра большего числа предложений открывается интерфейс сервиса «Местные услуги», где пользователи могут найти подходящий вариант.
Выбрав компанию, они могут прямо из Google позвонить в неё или отправить сообщение.
Напомним, что реклама местных услуг пока доступна только в отдельных странах, включая США и Канаду. Подробнее об этом сервисе можно узнать в