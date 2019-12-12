Google тестирует рекламу местных услуг для риелторов

Специалисты отрасли заметили, что Google тестирует новый формат рекламы местных услуг, предназначенный для риелторов. Об этом сообщает Search Engine Roundtable.

Рекламный блок расположен в верхней части выдачи и содержит карусель с карточками для нескольких компаний:

При нажатии на ссылку для просмотра большего числа предложений открывается интерфейс сервиса «Местные услуги», где пользователи могут найти подходящий вариант.

Выбрав компанию, они могут прямо из Google позвонить в неё или отправить сообщение.

Напомним, что реклама местных услуг пока доступна только в отдельных странах, включая США и Канаду. Подробнее об этом сервисе можно узнать в Справке Google Ads.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФВ Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ
Google объявил о глобальном запуске BERTGoogle объявил о глобальном запуске BERT
Хакеры атаковали сайт президента УкраиныХакеры атаковали сайт президента Украины
Google опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поискGoogle опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поиск
Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позицииДжон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции
Блок рекламы


Похожие новости
Google начал показывать карусели отзывов на панелях местных компанийGoogle начал показывать карусели отзывов на панелях местных компаний
Google начал использовать BERT для создания каруселей с новостямиGoogle начал использовать BERT для создания каруселей с новостями
Google BERT в поиске на всех языках охватывает около 10% запросовGoogle BERT в поиске на всех языках охватывает около 10% запросов
Google Analytics добавил новые функции для ресурсов App + WebGoogle Analytics добавил новые функции для ресурсов App + Web
Google представил новый Publisher Center для издателейGoogle представил новый Publisher Center для издателей
Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в СШАGoogle и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США
Очередной апдейт Google или сбой в работе Analytics?Очередной апдейт Google или сбой в работе Analytics?
Google подтвердил, что может обрабатывать анимациюGoogle подтвердил, что может обрабатывать анимацию
Google объявил о глобальном запуске BERTGoogle объявил о глобальном запуске BERT
Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 годGoogle назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год
Последние новости
Подгружаем последние новости