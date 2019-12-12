Пользователи Yahoo Groups получили больше времени на сохранение своих данных

В октябре Yahoo объявила, что 14 декабря удалит весь контент из Yahoo Groups и ограничит к ним доступ. Однако компания решила перенести дедлайн на более поздний срок и дать пользователям ещё несколько недель на сохранение данных.

Теперь отправить запрос на скачивание данных можно до 31 января 2020 года.

We will stop making the content available or viewable from the https://t.co/AI347YbZxo portal at 11:59 PM PT on Dec 14, 2019, but we will not delete it until all requests submitted prior to Jan 31, 2020 have been processed.

— Yahoo Customer Care (@YahooCare) December 10, 2019

При этом после 14 декабря пользователи всё равно больше не смогут просматривать контент в своих группах. Загружать новый контент они не могут с 28 октября. То есть, функциональность групп сильно урезана.

Yahoo также продлила дедлайн по переводу публичных групп в закрытые. Теперь это изменение будет запущено 31 января.

По поводу полного закрытия сервиса в компании пока ничего не говорят, но не исключено, что оно не за горами.

Напомним, что Yahoo Groups – это один из старейших сервисов почтовых рассылок в англоязычном сегменте интернета.

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