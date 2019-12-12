Twitter хочет создать открытый и децентрализованный стандарт для соцсетей

Twitter профинансирует небольшую независимую команду разработчиков, которая займётся созданием «открытого и децентрализованного стандарта для социальных медиа». Об этом заявил глава компании Джек Дорси.

В конечном счёте Twitter планирует и сам использовать новый стандарт.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. ?

— jack ??? (@jack) December 11, 2019

По словам Дорси, процесс разработки может занять несколько лет.

Новый проект получил название Bluesky и пока никто над ним не работает. Перед техническим директором Twitter Парагом Агравалом сейчас стоит задача найти главу проекта, который затем должен будет собрать команду (до пяти человек).

Bluesky доработает один из существующих децентрализованных стандартов или разработает свой собственный с нуля.

По мнению Дорси, переход на децентрализованную систему позволит решить несколько ключевых проблем, с которыми сейчас сталкиваются соцсети – в том числе модерации контента и борьбы с распространением недостоверной информации.

В настоящее время децентрализованные социальные сети уже существуют. Одной из самых известных из них является Mastodon. Соцсеть построена на базе протокола с открытым исходным кодом ActivityPub.

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