2019-12-12
Google начал показывать карусели отзывов на панелях местных компаний
Google начал отображать отзывы в виде прокручиваемой карусели на панелях местных компаний в результатах поиска.
Эти карусели показываются, если они релевантны запросу пользователя, а у компании имеется достаточное количество качественных отзывов.
Нововведение заметил digital-маркетолог Анил Бадьял. В Google подтвердили обновление.
Новый формат позволяет пользователю просмотреть больше отзывов, не переходя по ссылке «Посмотреть все отзывы».
При этом карусель с отзывами расположена достаточно высоко в профиле – под названием компании и над контактной информацией, так что пользователю не нужно прокручивать страницу вниз, чтобы их увидеть.
Обновление пока запущено только на английском языке.