Google начал показывать карусели отзывов на панелях местных компаний

Google начал отображать отзывы в виде прокручиваемой карусели на панелях местных компаний в результатах поиска.

Эти карусели показываются, если они релевантны запросу пользователя, а у компании имеется достаточное количество качественных отзывов.

Нововведение заметил digital-маркетолог Анил Бадьял. В Google подтвердили обновление.

Новый формат позволяет пользователю просмотреть больше отзывов, не переходя по ссылке «Посмотреть все отзывы».

При этом карусель с отзывами расположена достаточно высоко в профиле – под названием компании и над контактной информацией, так что пользователю не нужно прокручивать страницу вниз, чтобы их увидеть.

Обновление пока запущено только на английском языке.