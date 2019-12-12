2019-12-12
Google BERT в поиске на всех языках охватывает около 10% запросов
Сотрудник Google Дэнни Салливан
Как и на английском языке в США, в других языковых версиях поисковой системы BERT влияет на примерно 10% запросов.
«Это зависит от языка, но в целом соответствует числу 1 из 10, которое мы называли для американского английского», — отметил Салливан.
It varies by language but is generally in line with the 1 of 10 figure we shared about US English.— Danny Sullivan (@dannysullivan)
December 10, 2019