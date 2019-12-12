Google BERT в поиске на всех языках охватывает около 10% запросов

Сотрудник Google Дэнни Салливан прояснил в Twitter, что глобальный запуск BERT не повлиял на долю охватываемых им запросов.

Как и на английском языке в США, в других языковых версиях поисковой системы BERT влияет на примерно 10% запросов.

«Это зависит от языка, но в целом соответствует числу 1 из 10, которое мы называли для американского английского», — отметил Салливан.

It varies by language but is generally in line with the 1 of 10 figure we shared about US English.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) December 10, 2019


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