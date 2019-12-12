Google BERT в поиске на всех языках охватывает около 10% запросов

Сотрудник Google Дэнни Салливан прояснил в Twitter , что глобальный запуск BERT не повлиял на долю охватываемых им запросов.

Как и на английском языке в США , в других языковых версиях поисковой системы BERT влияет на примерно 10% запросов.

«Это зависит от языка, но в целом соответствует числу 1 из 10, которое мы называли для американского английского», — отметил Салливан.