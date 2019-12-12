Google Analytics добавил новые функции для ресурсов App + Web

Google Analytics запустил несколько новых функций для ресурсов типа «Приложение и сайт» (App + Web), чтобы расширить их возможности.

Отслеживание нескольких потоков данных в одном ресурсе

В ноябре GA позволил создавать до 50 потоков данных для этого типа ресурсов, используя любую комбинацию потоков данных для сайта или приложения.

Это позволяет видеть агрегированную статистику по всем связанным сайтам и приложениям, а также применять фильтры для просмотра данных по отдельным ресурсам.

Например, онлайн-ретейлер с несколькими региональными магазинами может видеть общие объёмы продаж за месяц и сравнивать продажи по каждому сайту и приложению в отдельности.

Больше возможностей для пользовательского анализа

На момент запуска ресурсов App + Web было доступно всего пять техник для проведения кроссплатформенного анализа. Теперь к их числу добавились ещё два метода: когортный анализ и User Lifetime. Разработчики GA также обновили существующий метод анализа путей и увеличили до 14 месяцев окно исторических данных.

Все эти возможности станут доступны в ближайшие недели.

Когортный анализ позволяет проводить сравнение вовлечённости между группами похожих пользователей с бо?льшим количеством доступных показателей и параметров.

User Lifetime (жизненный цикл пользователя) даёт представление об активности группы пользователей на протяжении жизненного цикла.

Оповещения

Оповещения Google Analytics, основанные на автоматизированной и специальной статистике, теперь также запущены для ресурсов типа «Приложение и сайт». Раньше они поддерживались только для веб-ресурсов.

Подробнее об этой функциональности можно прочитать в Справке.

Мгновенные ответы в поиске

Задавая вопросы в поисковой строке, например: «Пользователи из органического канала на прошлой неделе», можно будет получать готовые ответы в выпадающем окне.

Вопросы при этом рекомендуется формулировать как можно точнее.

Оповещения и мгновенные ответы в поиске уже запущены для ресурсов App + Web на английском языке и в скором времени станут доступны для всех языков, поддерживаемых Google Analytics.

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