Google Analytics добавил новые функции для ресурсов App + Web
Google Analytics
Отслеживание нескольких потоков данных в одном ресурсе
В ноябре GA позволил создавать до 50 потоков данных для этого типа ресурсов, используя любую комбинацию потоков данных для сайта или приложения.
Это позволяет видеть агрегированную статистику по всем связанным сайтам и приложениям, а также применять фильтры для просмотра данных по отдельным ресурсам.
Например, онлайн-ретейлер с несколькими региональными магазинами может видеть общие объёмы продаж за месяц и сравнивать продажи по каждому сайту и приложению в отдельности.
Больше возможностей для пользовательского анализа
На момент запуска ресурсов App + Web было доступно всего пять техник для проведения кроссплатформенного анализа. Теперь к их числу добавились ещё два метода: когортный анализ и User Lifetime. Разработчики GA также обновили существующий метод
Все эти возможности станут доступны в ближайшие недели.
Когортный анализ позволяет проводить сравнение вовлечённости между группами похожих пользователей с бо?льшим количеством доступных показателей и параметров.
User Lifetime (жизненный цикл пользователя) даёт представление об активности группы пользователей на протяжении жизненного цикла.
Оповещения
Оповещения Google Analytics, основанные на автоматизированной и специальной статистике, теперь также запущены для ресурсов типа «Приложение и сайт». Раньше они поддерживались только для веб-ресурсов.
Подробнее об этой функциональности можно прочитать в
Мгновенные ответы в поиске
Задавая вопросы в поисковой строке, например: «Пользователи из органического канала на прошлой неделе», можно будет получать готовые ответы в выпадающем окне.
Вопросы при этом рекомендуется формулировать как можно точнее.
Оповещения и мгновенные ответы в поиске уже запущены для ресурсов App + Web на английском языке и в скором времени станут доступны для всех языков, поддерживаемых Google Analytics.