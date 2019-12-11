Сервис Pinterest Trends выходит в открытую бету
Pinterest
Новый инструмент находится на стадии бета-тестирования и станет доступен на десктопах в ближайшие недели.
Pinterest Trends предоставляет данные по таким категориям, как еда и напитки, красота и здоровье, интерьер и декор, мода и т.д. Эта информация поможет маркетологам понять, какой контент и какие кампании могут быть эффективны в определённый период времени в Pinterest и за его пределами.
Pinterest также представил новый ежегодный отчёт
Согласно