Сервис Pinterest Trends выходит в открытую бету

Pinterest приступил к запуску нового инструмента Pinterest Trends, который позволяет видеть самые популярные поисковые запросы в США за последние 12 месяцев.

Новый инструмент находится на стадии бета-тестирования и станет доступен на десктопах в ближайшие недели.

Pinterest Trends предоставляет данные по таким категориям, как еда и напитки, красота и здоровье, интерьер и декор, мода и т.д. Эта информация поможет маркетологам понять, какой контент и какие кампании могут быть эффективны в определённый период времени в Pinterest и за его пределами.

Pinterest также представил новый ежегодный отчёт Pinterest 100. В нём перечислены зарождающиеся тренды, которые могут быть актуальны в следующем году.

Согласно последним данным, мировая аудитория Pinterest превышает 320 млн пользователей.

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