Google представил новый Publisher Center для издателей

Google объявил о запуске Publisher Center – нового интерфейса, который позволяет издателям управлять своим контентом в Google News и на других ресурсах Google.

Publisher Center образован путём объединения Google News Publisher Center и Google News Producer.

Новый интерфейс упрощает дистрибуцию и монетизацию контента для издателей.

Тем издателям, которые имеют несколько ресурсов, Publisher Center облегчает переключение между ними. Новые настройки для управления правами упрощают совместную работу.

Если издатель уже добавил свой ресурс в Google News Publisher Center или Google News Producer, то его организация и публикации также должны отображаться в Publisher Center.

Новый интерфейс пока доступен лишь на 4-х языках: английском, испанском, французском и немецком. В будущем Google планирует добавить поддержку большего числа языков.



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