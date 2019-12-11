Google представил новый Publisher Center для издателей

Google объявил о запуске Publisher Center – нового интерфейса, который позволяет издателям управлять своим контентом в Google News и на других ресурсах Google .

Publisher Center образован путём объединения Google News Publisher Center и Google News Producer.

Новый интерфейс упрощает дистрибуцию и монетизацию контента для издателей.

Тем издателям, которые имеют несколько ресурсов, Publisher Center облегчает переключение между ними. Новые настройки для управления правами упрощают совместную работу.

Если издатель уже добавил свой ресурс в Google News Publisher Center или Google News Producer, то его организация и публикации также должны отображаться в Publisher Center.