Очередной апдейт Google или сбой в работе Analytics?
В последние сутки зарубежные вебмастера
На данный момент превалирует гипотеза о баге в GA, но не исключено, что Google всё же запускает обновление.
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- Резкое снижение трафика по сайту.
- Неправильные данные Google Analytics по большинству сайтов.
- Значительное уменьшение трафика по двум сайтам.
- Падение трафика на 50-60% по данным GA и т.п.
Один из пользователей форума заявил, что это – явно сбой в Google Analytics и паниковать не стоит.
По словам вебмастера, он использует альтернативное решение для отслеживания просмотров страниц, где всё в порядке. Поэтому он уверен, что это сбой в GA. При этом он добавил, что в AdSense тоже наблюдаются проблемы, связанные с отчётностью.
Пока обсуждения продолжаются. Со стороны Google никаких заявлений на эту тему пока не было.