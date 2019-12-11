Очередной апдейт Google или сбой в работе Analytics?

В последние сутки зарубежные вебмастера активно обсуждают колебания в органическом трафике из Google. На данный момент есть две гипотезы, с чем могут быть связаны эти изменения: запуск обновления поискового алгоритма и сбой в работе Google Analytics.

На данный момент превалирует гипотеза о баге в GA, но не исключено, что Google всё же запускает обновление.

В обсуждении на форуме WebmasterWorld владельцы сайтов рассказали о следующих проблемах:

  • Резкое снижение трафика по сайту.
  • Неправильные данные Google Analytics по большинству сайтов.
  • Значительное уменьшение трафика по двум сайтам.
  • Падение трафика на 50-60% по данным GA и т.п.

Один из пользователей форума заявил, что это – явно сбой в Google Analytics и паниковать не стоит.

По словам вебмастера, он использует альтернативное решение для отслеживания просмотров страниц, где всё в порядке. Поэтому он уверен, что это сбой в GA. При этом он добавил, что в AdSense тоже наблюдаются проблемы, связанные с отчётностью.

Пока обсуждения продолжаются. Со стороны Google никаких заявлений на эту тему пока не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФВ Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ
Google опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поискGoogle опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поиск
Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позицииДжон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции
Google позволит отслеживать посылки прямо в результатах поискаGoogle позволит отслеживать посылки прямо в результатах поиска
США ввели санкции против связанной с ФСБ хакерской группировки Evil CorpСША ввели санкции против связанной с ФСБ хакерской группировки Evil Corp
Блок рекламы


Похожие новости
Google представил новый Publisher Center для издателейGoogle представил новый Publisher Center для издателей
Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в СШАGoogle и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США
Google подтвердил, что может обрабатывать анимациюGoogle подтвердил, что может обрабатывать анимацию
Google объявил о глобальном запуске BERTGoogle объявил о глобальном запуске BERT
Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 годGoogle назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год
Google тестирует чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдачеGoogle тестирует чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдаче
Google готовит новые рекомендации по пагинацииGoogle готовит новые рекомендации по пагинации
Google Assistant научился искать подкасты по темеGoogle Assistant научился искать подкасты по теме
В Google Data Studio теперь можно добавлять к изображениям ссылкиВ Google Data Studio теперь можно добавлять к изображениям ссылки
Google позволит отслеживать посылки прямо в результатах поискаGoogle позволит отслеживать посылки прямо в результатах поиска
Последние новости
Подгружаем последние новости