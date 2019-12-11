Очередной апдейт Google или сбой в работе Analytics?

В последние сутки зарубежные вебмастера активно обсуждают колебания в органическом трафике из Google . На данный момент есть две гипотезы, с чем могут быть связаны эти изменения: запуск обновления поискового алгоритма и сбой в работе Google Analytics.

На данный момент превалирует гипотеза о баге в GA, но не исключено, что Google всё же запускает обновление.

В обсуждении на форуме WebmasterWorld владельцы сайтов рассказали о следующих проблемах:

Резкое снижение трафика по сайту.

Неправильные данные Google Analytics по большинству сайтов.

Analytics по большинству сайтов. Значительное уменьшение трафика по двум сайтам.

Падение трафика на 50-60% по данным GA и т.п.

Один из пользователей форума заявил, что это – явно сбой в Google Analytics и паниковать не стоит.

По словам вебмастера, он использует альтернативное решение для отслеживания просмотров страниц, где всё в порядке. Поэтому он уверен, что это сбой в GA. При этом он добавил, что в AdSense тоже наблюдаются проблемы, связанные с отчётностью.