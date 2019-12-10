2019-12-10
Gmail позволит пересылать email-сообщения в виде вложений
Почтовый сервис Gmail
Этой опцией можно будет воспользоваться двумя способами:
- Выделив несколько сообщений и выбрав пункт «Forward as attachment» в меню на верхней панели:
- Выделив нужные сообщения и перетащив их в окно черновика:
Вложения будут представлены в виде файлов формата .eml. При просмотре они будут открываться в отдельном окне. Ограничений на количество прикрепляемых писем нет.
Новая возможность пригодится в том случае, если нужно переслать несколько email-сообщений за раз.
Функция станет доступна всем пользователям сервиса в ближайшие две недели.