Gmail позволит пересылать email-сообщения в виде вложений

Почтовый сервис Gmail запускает новую функцию, которая позволит отправлять ранее полученные email-сообщения в качестве вложений.

Этой опцией можно будет воспользоваться двумя способами:

  • Выделив несколько сообщений и выбрав пункт «Forward as attachment» в меню на верхней панели:
  • Выделив нужные сообщения и перетащив их в окно черновика:

Вложения будут представлены в виде файлов формата .eml. При просмотре они будут открываться в отдельном окне. Ограничений на количество прикрепляемых писем нет.

Новая возможность пригодится в том случае, если нужно переслать несколько email-сообщений за раз.

Функция станет доступна всем пользователям сервиса в ближайшие две недели.

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