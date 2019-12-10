Google тестирует чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдаче
Google продолжает тестировать чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдаче. На днях консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб показал, как эти метки выглядят в блоках локальной выдачи.
Поскольку в англоязычной версии поиска ярлык для рекламы намного короче – «Ad», то объявления труднее отличить от органических результатов.
I'm in another test with the black ad label *on desktop*, along with favicons, brighter blue text, etc. I feel bad for the local businesses out there. I first thought there were 4 listings in the local pack… Nope, the black ad label just blends right in. Wow. @JoyanneHawkinspic.twitter.com/uFz4HnHPoE