Google тестирует чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдаче

Google продолжает тестировать чёрные ярлыки для рекламы в десктопной выдаче. На днях консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб показал, как эти метки выглядят в блоках локальной выдачи.

Поскольку в англоязычной версии поиска ярлык для рекламы намного короче – «Ad», то объявления труднее отличить от органических результатов.

I'm in another test with the black ad label *on desktop*, along with favicons, brighter blue text, etc. I feel bad for the local businesses out there. I first thought there were 4 listings in the local pack… Nope, the black ad label just blends right in. Wow. @JoyanneHawkins pic.twitter.com/uFz4HnHPoE

— Glenn Gabe (@glenngabe) December 5, 2019

В рамках этого теста Google также добавил в десктопную выдачу фавиконы и сделал синий текст в результатах поиска более ярким.

В комментариях в Twitter эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс показала сравнение блоков локальной выдачи со старыми и новыми ярлыками:

В русскоязычной выдаче новые ярлыки выглядят так:

Напомним, что на мобильных устройствах новое оформление поисковой выдачи с чёрными ярлыками для рекламы и фавиконами для органических результатов было запущено в мае.

В десктопной выдаче новый дизайн за последние месяцы тестировался уже несколько раз. Когда Google окончательно перейдёт на это оформление, пока неизвестно.

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