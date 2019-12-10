Google готовит новые рекомендации по пагинации

Google готовит новые рекомендации и справочные документы касательно пагинации. Они призваны разъяснить, что нужно делать вебмастерам сейчас, когда rel=next/priv больше не поддерживается.

Новостью поделился в Twitter один из участников Google Webmaster Conference в Тель-Авиве:

Pagination without rel next/prev. New guidelines are coming up soon, #GWCTLV @JohnMu pic.twitter.com/GuzFoeIdxV

— Igal Stolpner (@igalst) December 4, 2019

О том, что Google не поддерживает атрибут rel=priv/next, стало известно в марте этого года. При этом поисковик отключил его поддержку несколько лет назад, но об этом никто не знал.

На сегодняшний день касательно пагинации Google рекомендует использовать внутреннюю перелинковку и URL без параметров.

Также важно определить цель пагинации. Если это постраничный контент, то нужно добавить ссылки на все страницы, чтобы все они были индексируемыми.

Если же речь идёт о ссылках с деталями (интернет-магазин), то нужны ссылки на все страницы или, если весь контент является находимым (за счёт перелинковки), то нужны ссылки только на первую страницу или несколько страниц, атрибут rel=canonical, указывающий на первую страницу, и noindex для всех остальных.

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