Google готовит новые рекомендации по пагинации

О том, что Google не поддерживает атрибут rel=priv/next, стало известно в марте этого года. При этом поисковик отключил его поддержку несколько лет назад, но об этом никто не знал.
На сегодняшний день касательно пагинации Google рекомендует использовать внутреннюю перелинковку и URL без параметров.
Также важно определить цель пагинации. Если это постраничный контент, то нужно добавить ссылки на все страницы, чтобы все они были индексируемыми.
Если же речь идёт о ссылках с деталями (интернет-магазин), то нужны ссылки на все страницы или, если весь контент является находимым (за счёт перелинковки), то нужны ссылки только на первую страницу или несколько страниц, атрибут rel=canonical, указывающий на первую страницу, и noindex для всех остальных.