Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно влияния ссылок со «взрослых» сайтов на позиции. В частности, могут ли они быть причиной пессимизации ресурса в поисковой выдаче.

По словам Мюллера, такие ссылки являются довольно распространённым явлением в интернете и беспокоится о них не стоит.

Что касается конкретного ресурса, то оказалось, что он создан на базе домена с истёкшим сроком действия. А это значит, что там мог быть совсем другой контент, который, вероятно, и оказал столь негативное влияние на ранжирование сайта в поиске.

Поскольку у сайта теперь другое содержимое, то ожидать, что он будет ранжироваться так же, как и предыдущая версия, не стоит, отметил Мюллер.

Кроме того, если сайт создаётся на основе такого домена, то он наследует все те нюансы, которые были связаны с ним в прошлом, и от этого также могут страдать его позиции.

При этом, если сайт создаётся на столь шатком фундаменте, то судить, что на самом деле послужило причиной проблем и причастны ли к этому спамные ссылки (хотя это и маловероятно), довольно сложно.