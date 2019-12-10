Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно влияния ссылок со «взрослых» сайтов на позиции. В частности, могут ли они быть причиной пессимизации ресурса в поисковой выдаче.

По словам Мюллера, такие ссылки являются довольно распространённым явлением в интернете и беспокоится о них не стоит.

Что касается конкретного ресурса, то оказалось, что он создан на базе домена с истёкшим сроком действия. А это значит, что там мог быть совсем другой контент, который, вероятно, и оказал столь негативное влияние на ранжирование сайта в поиске.

Поскольку у сайта теперь другое содержимое, то ожидать, что он будет ранжироваться так же, как и предыдущая версия, не стоит, отметил Мюллер.

Кроме того, если сайт создаётся на основе такого домена, то он наследует все те нюансы, которые были связаны с ним в прошлом, и от этого также могут страдать его позиции.

При этом, если сайт создаётся на столь шатком фундаменте, то судить, что на самом деле послужило причиной проблем и причастны ли к этому спамные ссылки (хотя это и маловероятно), довольно сложно.

Напомним, ранее Мюллер заявлял, что Google не считает релевантные ссылки со «взрослых» сайтов спамом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж решили выйти из руководства AlphabetОснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж решили выйти из руководства Alphabet
Песенный портал Genius подал иск против Google и LyricFind на $50 млнПесенный портал Genius подал иск против Google и LyricFind на $50 млн
В Google News сбоит функция подачи заявки на добавление сайтаВ Google News сбоит функция подачи заявки на добавление сайта
В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФВ Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ
В Киберпонедельник онлайн-продажи в США достигли $9,2 млрдВ Киберпонедельник онлайн-продажи в США достигли $9,2 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Джон Мюллер о влиянии ссылок со «взрослых» сайтов на позиции
Google об абсолютных и относительных URL для внутренних ссылокGoogle об абсолютных и относительных URL для внутренних ссылок
Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3
Google о SEO-атаках: большинство таких ссылок не влияют на сайтGoogle о SEO-атаках: большинство таких ссылок не влияют на сайт
Джон Мюллер о ноябрьском обновлении алгоритма GoogleДжон Мюллер о ноябрьском обновлении алгоритма Google
Джон Мюллер: Google не использует Spam ScoreДжон Мюллер: Google не использует Spam Score
Google обновил руководство по поисковой оптимизации JS-сайтовGoogle обновил руководство по поисковой оптимизации JS-сайтов
Bing вводит санкции за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов»Bing вводит санкции за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов»
Google: инструмент изменения адреса не предназначен для слияний сайтовGoogle: инструмент изменения адреса не предназначен для слияний сайтов
Google: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качествоGoogle: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качество
Последние новости
Подгружаем последние новости