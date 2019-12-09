FTC наконец вынесла решение по делу Cambridge Analytica

Спустя 18 месяцев после начала расследования Федеральная торговая комиссия США (FTC) наконец вынесла решение в отношении Cambridge Analytica.

Комиссия постановила, что компания вводила пользователей в заблуждение посредством своих практик сбора данных.

В июле 2018 года FTC обвинила Cambridge Analytica в сборе данных десятков миллионов пользователей Facebook через приложение для тестирования личности.

Напомним, что скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica разгорелся в марте 2018 года. По данным соцсети, компании удалось завладеть данными 87 млн пользователей.

Вскоре после скандала, в мае 2018 года, Cambridge Analytica объявила о банкротстве и закрылась.

Согласно решению FTC, компания должна удалить все данные, которые она собрала по пользователям Facebook, а в будущем — не вводить в заблуждение касательно того, как осуществляется сбор таких сведений.

Поскольку компания уже не существует, требования регулятора выглядят несколько спорными. И хотя решение FTC ставит точку в этом деле, законодатели продолжают пристально следить за Facebook и за тем, как соцсеть защищает конфиденциальность пользователей.

Добавим также, что после скандала с участием Cambridge Analytica Facebook заблокировал десятки тысяч приложений в соцсети.