Google Assistant научился искать подкасты по теме

В преддверии новогодних праздников Google Assistant получил несколько новых функций, которые призваны сделать его ещё более полезным для пользователей.

Среди новых возможностей – поиск подкастов по определённой теме, поддержка голосовых команд для шеринга фото и интеграция с приложениями для ведения списков дел и заметок Any.do, AnyList и Bring.

Чтобы найти подкаст, теперь можно попросить об этом Assistant. Например: «Найди подкаст о праздничных блюдах». В ответ Google предложит подходящие варианты.

Что касается фотошеринга, то новым здесь является поддержка голосовых команд. Теперь пользователям не нужно переходить в меню, достаточно попросить Assistant поделиться снимком с определёнными людьми.

Наконец, добавление интеграции с Any.do, AnyList и Bring позволяет взаимодействовать с этими приложениями через голосовые команды. Для этого надо перейти на вкладку «Services» в настройках Assistant и привязать нужный сервис к разделу «Notes and Lists». В результате можно будет создавать списки и добавлять в них пункты с помощью голосовых команд.

Напомним, что в настоящее время Google также работает над интеграцией Assistant и G Suite.

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