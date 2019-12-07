Киберполиция закрыла три пиратских онлайн-кинотеатра жителя Николаева
Ежемесячная аудитория превышала 1,5 млн пользователей.
Департамент киберполиции сообщил о ликвидации пиратских онлайн-кинотеатров zideo.fun, topkadr.online и relaxzona.club, которые создал один из жителей Николаева.
Об этом говорится на сайте полиции.
Расследование, которое инициировала Украинская антипиратская ассоциация, вели по ч.3 ст.176 Уголовного кодекса - нарушение авторских и смежных прав.
В ходе следствия полицейские вышли на 37-летнего жителя Николаева. Для конспирации своей деятельности он использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Их ежемесячная аудитория превышала 1,5 млн пользователей.
Установлено, что за несколько лет администратор сайтов заработал на рекламе больше 500 тысяч гривен. Сумма убытков правообладателям устанавливается.
Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.