2019-12-06
Google позволит отслеживать посылки прямо в результатах поиска
Google
Эта функция уже давно внедрена для крупных американских служб доставки. Программа же откроет доступ к ней для компаний за пределами США.
Выглядеть эти результаты будут так:
Программа раннего доступа открыта для всех перевозчиков, которые соответствуют
Для участия операторы должны предоставить RESTful JSON или XML API, который возвращает информацию о статусе посылок. Google также рассматривает возможность запуска нового API для программы.
Более подробная информация о проекте доступна на сайте