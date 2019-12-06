Google позволит отслеживать посылки прямо в результатах поиска

Google объявил о запуске программы раннего доступа для служб доставки и почтовых компаний, которая позволит им показывать информацию о статусе посылок прямо в результатах поиска.

Эта функция уже давно внедрена для крупных американских служб доставки. Программа же откроет доступ к ней для компаний за пределами США .

Выглядеть эти результаты будут так:

Программа раннего доступа открыта для всех перевозчиков, которые соответствуют требованиям Google .

Для участия операторы должны предоставить RESTful JSON или XML API, который возвращает информацию о статусе посылок. Google также рассматривает возможность запуска нового API для программы.